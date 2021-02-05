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Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Пятница, 5 февраля 2021, 21:52
Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что ведомство Совет национальной безопасности и обороны Украины будет продолжать работу по введению санкций, которые введут и против нардепов парламента.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории лиц - и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде".  У нас более чем достаточно документов, чтобы это внедрить.

Если кто-то считает, что это одноразовая акция - то вы глубоко ошибаетесь".

Детали: Он заверил, что все причастные к этому делу "нести ответственность, в том числе и уголовную.

Данилов отметил, что с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями государства.

Почему это важно: Пропагандисты и Россия апеллирует к тому, что указ о санкциях против гражданина Украины - неконституционный.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Роман Петренко, УП

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Темы: СНБОолигархи
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