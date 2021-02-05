Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Пятница, 5 февраля 2021, 22:52

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что ведомство Совет национальной безопасности и обороны Украины будет продолжать работу по введению санкций, которые введут и против нардепов парламента.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории лиц - и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде".  У нас более чем достаточно документов, чтобы это внедрить.

Если кто-то считает, что это одноразовая акция - то вы глубоко ошибаетесь".

Детали: Он заверил, что все причастные к этому делу "нести ответственность, в том числе и уголовную.

Данилов отметил, что с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями государства.

Почему это важно: Пропагандисты и Россия апеллирует к тому, что указ о санкциях против гражданина Украины - неконституционный.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОолигархи


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского

видеоГражданская жена Козака купила квартиру в Москве за $13 млн – "Схемы"

видеоЗеленский: Каналы Порошенко показывают агентов Кремля чаще, чем масло Roshen

видеоЗеленский записал обращение на российском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука

После отключения телеканалов Медведчука аудитория перебрались к Мураеву – СМИ

Все новости...
СНБО
Данилов: Официально средняя зарплата на каналах Медведчука составляла 5 тысяч гривен
Секретарь СНБО: В Украине идет шпионская война, агентура РФ просто безумная
Данилов говорит, что санкции против холдинга Медведчука готовили 8 месяцев
Последние новости
22:52
Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов
22:07
МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ
21:59
Новости экономики: цены на газ вырастут, НБУ отказал Тигипко
21:46
Данилов: Официально средняя зарплата на каналах Медведчука составляла 5 тысяч гривен
21:31
НБУ продолжает изучать возможность выпуска е-гривни – Шевченко
21:18
Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского
21:09
Уруский рассказал, когда подадут кандидатуру на главу Госкосмоса
20:55
фотоВ Киеве патрульные остановили авто с наркотиками на 20 миллионов
20:53
В Германии предъявлены обвинения 95-летней экс-секретарше нацистского концлагеря
20:40
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!