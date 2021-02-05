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Минреинтеграции предлагает другим странам финансово поддержать телеканал ATR

Пятница, 5 февраля 2021, 23:24

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к другим странам за помощью крымскотатарскому телеканалу ATR, на который у государства нет финансирования.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Укринформ"

Прямая речь: "Вопрос в новой редакции закона о бюджете. Ведь в прошлые годы был прямая запись о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR, а в этом году такой записи нет.

Я уже подписал и направил в адрес ряда стран собственно обращение с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки ATR. Направляем соответствующие письма в посольства".

Детали: По словам министра, в бюджете на финансирование всех СМИ, что вещают на оккупированных территориях, выделяется 50 млн гривен. Эти средства распределяются на конкурсной основе.

В то же время Резников уверен, что ATR как единственный крымскотатарский канал победит и получит значительную часть средств. Однако эти средства также претендуют Радио "Крым. Реалии", Суспiльне радио, Черноморская ТРК, Свободное радио, ТРК "Донбасс" и ряд СМИ, вещающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Идею обратиться к международным партнерам о помощи крымскотатарскому канала во время разговора с Резниковым выразила вице-маршалок польского Сейма Малгожата Госевска в разговоре с украинским министром.

Что предшествовало: Крымскотатарский телеканал ATR заявил, что снова не может получить финансирование из госбюджета из-за внутреннего распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИмедиакрымские татары
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