Митинги в РФ: только в Москве административные аресты получили почти тысяча человек

С 23 января по 2 февраля за участие в акциях протеста, вызванных задержанием и арестом оппозиционера Алексея Навального, Московские суды назначили административный арест 972 лицам.

Источник: DW со ссылкой на Мосгорсуд

Детали: Наиболее распространенными статьями для привлечения к ответственности митингующих стали неповиновение распоряжению полицейского и нарушение порядка публичного мероприятия.

В то же время 35 дел открыли по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. По ней 30 лицам назначили арест, еще пятеро получили штраф.

Кроме того, за нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия велись еще 2169 дел, из которых уже вынесли 942 постановления об арестах и ​​1227 штрафов. В целом же в суд поступило 4908 дел об административных правонарушениях.

Напомним: