Вооруженный конфликт в Ливии: стороны договорились о переходном правительстве
Суббота, 6 февраля 2021, 07:07
Стороны вооруженного конфликта в Ливии договорились о переходном правительстве и выборах, спланировав их на конец года.
Источник: DW
Детали: Соответствующее решение приняли во время Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН.
На время переходного периода президентский совет возглавитт дипломат Мухаммед Юнис Манфо, которого поддерживают на востоке страны, а премьер-министром будет предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, представляющий запад.
Выборы стороны договорились провести 24 декабря. После них переходное правительство должно отойти от власти.
США, Германия, Франция, Великобритания и Италия уже приветствовали это решение.
Напомним:
- Военный конфликт в Ливии продолжается с 2011 года после свержения режима Муаммара Каддафи. С одной стороны выступает международно признанное Правительство национального единства, с другой - Ливийская национальная армия.
Украинская правда