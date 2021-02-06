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Вооруженный конфликт в Ливии: стороны договорились о переходном правительстве

Суббота, 6 февраля 2021, 07:07

Стороны вооруженного конфликта в Ливии договорились о переходном правительстве и выборах, спланировав их на конец года.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение приняли во время Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН.

На время переходного периода президентский совет возглавитт дипломат Мухаммед Юнис Манфо, которого поддерживают на востоке страны, а премьер-министром будет предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, представляющий запад.

Выборы стороны договорились провести 24 декабря. После них переходное правительство должно отойти от власти.

США, Германия, Франция, Великобритания и Италия уже приветствовали это решение.

Напомним:

  • Военный конфликт в Ливии продолжается с 2011 года после свержения режима Муаммара Каддафи. С одной стороны выступает международно признанное Правительство национального единства, с другой - Ливийская национальная армия.

Украинская правда
Темы: Ливиявойна


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