Вооруженный конфликт в Ливии: стороны договорились о переходном правительстве

Стороны вооруженного конфликта в Ливии договорились о переходном правительстве и выборах, спланировав их на конец года.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение приняли во время Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН.

На время переходного периода президентский совет возглавитт дипломат Мухаммед Юнис Манфо, которого поддерживают на востоке страны, а премьер-министром будет предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, представляющий запад.

Выборы стороны договорились провести 24 декабря. После них переходное правительство должно отойти от власти.

США, Германия, Франция, Великобритания и Италия уже приветствовали это решение.

Напомним: