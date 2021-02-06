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Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов – ООС

Суббота, 6 февраля 2021, 06:42
Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов – ООС

5 февраля российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, в частности открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В этом же районе было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2.

У Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Богдановка, вражеские войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций по автоматическому станковой гранатомета, а у Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного, что на Приазовье.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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