Главные новости пятницы и ночи: Рада и журналисты Медведчука, видеообращение Зеленского

В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой", Зеленский записал обращение на русском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука, — актуальные новости 5 февраля.

О запрете входа в Раду журналистам Медведчука

Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский предложил запретить журналистам телеканалов "112", NewsOne и ZIK работать в Верховной Раде. Это вызвало крайнее возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал отчеты о заблокированных из-за санкций телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"У нас есть средняя заработная плата в этих компаниях, я могу сказать, что это бедные люди. Средняя заработная плата составляет 5 тысяч гривен", - сказал секретарь РНБО.

О видеообращении Зеленского

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на российском языке, в котором объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.

Зеленский такое упрекнул своего предшественника Петра Порошенко в том, что последнее время на его телеканалах агентов Кремля "показывают чаще, чем рекламу нового масла "Рошен".

О других важных новостях

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что введение санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука готовилось на протяжении почти 8 месяцев.

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.

Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории 5 областей.

Пограничники завернули российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную АР Крым, она получила запрет на въезд на 3 года.

Неизвестные люди облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации омской больницы скорой помощи №1, где лечили Алексея навального после отравления "Новичком", Сергей Максимишин умер от сердечного приступа.

Национальный координационный центр кибербезопасности, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, отмечает, что расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети "Вконтакте", содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты недавно введенных санкции СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В санкционном списке представлены компании нардепа и владельца телеканалов Тараса Козака, который близок к куму Путина Виктору Медведчуку.

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп не должен получать отчеты разведки из-за "нестабильного поведения" и опасения, что он может с кем-то поделиться секретной информацией.