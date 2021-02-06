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США отреагировали на высылку европейских дипломатов из России

Суббота, 6 февраля 2021, 08:29
США отреагировали на высылку европейских дипломатов из России
Энтони Блинкен

Глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнул, что решение Москвы выслать дипломатов Германии, Польши и Швеции за то, что они наблюдали за протестами 23 января, является произволом и демонстрирует отход РФ от выполнения своих международных обязательств.

Источник: Блинкен в Twitter

Детали: 5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом. Соединенные Штаты выразили свою солидарность Германии, Польши и Швеции по этому поводу и раскритиковали действия Кремля.

Прямая речь Блинкена: "США осуждают высылку трех европейских дипломатов из России за наблюдение по январским протестами. Этот своевольный и неоправданный акт является последним отходом России от своих международных обязательств".

Напомним: МИД Украины также выразил солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам.

Украинская правда

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Темы: СШАРосcиядипломатические отношенияскандал
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