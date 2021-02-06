Украину охватят метели и сильный мороз

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий - снегопады, порывистый ветер и резкое снижение температуры.

Источник: Укргидрометцентр, предупреждение МВД

Детали: В течение 7-8 февраля в Украине из-за ухудшения погодных условий возможны перебои энергоснабжения, нарушение, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращение движения автотранспорта.

На дорогах гололедица, прирост снега в воскресенье и понедельник - до 15-20 см. 7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 20-24°, днем ​​до 8-13° мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем ​​от 4° мороза до 2° тепла.

По информации Укргидрометцентра, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях значений снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см) на Закарпатье, днем ​​на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 февраля значений снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем ​​7-10° мороза.