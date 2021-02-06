Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украину охватят метели и сильный мороз

Суббота, 6 февраля 2021, 09:53

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий - снегопады, порывистый ветер и резкое снижение температуры.

Источник: Укргидрометцентр, предупреждение МВД

Детали: В течение 7-8 февраля в Украине из-за ухудшения погодных условий возможны перебои энергоснабжения, нарушение, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращение движения автотранспорта.

На дорогах гололедица, прирост снега в воскресенье и понедельник - до 15-20 см. 7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 20-24°, днем ​​до 8-13° мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем ​​от 4° мороза до 2° тепла.

По информации Укргидрометцентра, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

 

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях значений снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см) на Закарпатье, днем ​​на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый).

 

В Киеве 8 февраля значений снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем ​​7-10° мороза.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Экология: уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов

В Украине обнаружили еще 4,3 тысячи зараженных Covid, 129 человек умерли

Макрон поддержал строительство "Северного потока-2"

Фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо в ОРДЛО – Аваков

Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского

Все новости...
погода
Ухудшение погоды: Киев закроют для фур на следующей неделе
Синоптики объявили штормовое предупреждение: наметет до 40 см снега
Вторая неделя февраля будет по-настоящему зимней: снегопады и до -20
Последние новости
09:53
картыУкраину охватят метели и сильный мороз
09:29
США отреагировали на высылку европейских дипломатов из России
08:56
Экология: уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов
08:23
В Украине обнаружили еще 4,3 тысячи зараженных Covid, 129 человек умерли
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Рада и журналисты Медведчука, видеообращение Зеленского
07:42
Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов – ООС
07:07
Вооруженный конфликт в Ливии: стороны договорились о переходном правительстве
06:16
Митинги в РФ: только в Москве административные аресты получили почти тысяча человек
05:11
Очередная страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
04:15
Пандемия за сутки унесла жизни более 14 тысяч больных
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!