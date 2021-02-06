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Британия: РФ выслала дипломатов, чтобы отвлечь внимание от преследований оппозиции

Суббота, 6 февраля 2021, 11:58

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что высылкой европейских дипломатов из Москвы Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от преследований оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Высылка немецкого, польского и шведского дипломатов из России за то, что они просто делали свою работу, является грубой попыткой отвлечь от преследования Россией оппозиционных лидеров, протестующих и журналистов", - заявил Рааб в Twitter.

Он выразил солидарность с "европейскими друзьями" из-за этих неоправданных действий.

"Это последнее из серии действий после отравления Навального, что свидетельствует о том, что российское правительство отворачивается от международного права", - отметил министр.

Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Темы: дипломатические отношенияРосcияВеликобритания


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