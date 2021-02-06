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Стало известно, когда стартует вакцинация в ВСУ и кто получит прививки первым

Суббота, 6 февраля 2021, 13:38

Начало вакцинации против коронавируса в Вооруженных силах Украины запланировано на конец февраля.

Источник: временно исполняющий обязанности командующего медицинских сил Сергей Халик, которого цитирует Армияinform

Прямая речь: "Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал".

Детали: По словам Халика, иммунизация от Covid-19 должна проводиться с согласия человека специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Напомним: 5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

Темы: вакцинацияВооруженные силыкоронавирус


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