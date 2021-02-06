Китай одобрил вакцину SinoVac

В субботу, 6 февраля, Sinovac Biotech заявила, что ее вакцина против коронавируса одобрена китайским регулятором рынка лекарственных средств для массового использования.

Источник: Reuters

Детали: Китайский препарат Sinovac является второй вакциной, одобренной для прививки граждан в Китае. В декабре страна утвердила вакцину от другого китайского производителя - Sinopharm.

Обе вакцины уже использовались в Китае в программе прививок от Covid-19 людей из групп риска.

Сейчас экстренное использование препарата от Sinovac разрешено в Индонезии, Турции, Бразилии, Чили, Колумбии, Уругвае и Лаосе.

В компании отметили, что решение об одобрении вакцины в Китае базируется на предварительных результатах двухмесячных зарубежных клинических испытаний препарата. Однако окончательные данные этих испытаний еще не получены.

Ожидается, что подразделение Sinovac Life Sciences, базирующаяся в Пекине, сможет производить более 1 млрд доз вакцины в год.

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