Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай одобрил вакцину SinoVac

Суббота, 6 февраля 2021, 13:58
Китай одобрил вакцину SinoVac

В субботу, 6 февраля, Sinovac Biotech заявила, что ее вакцина против коронавируса одобрена китайским регулятором рынка лекарственных средств для массового использования.

Источник: Reuters

Детали: Китайский препарат Sinovac является второй вакциной, одобренной для прививки граждан в Китае. В декабре страна утвердила вакцину от другого китайского производителя - Sinopharm.

Обе вакцины уже использовались в Китае в программе прививок от Covid-19 людей из групп риска.

Сейчас экстренное использование препарата от Sinovac разрешено в Индонезии, Турции, Бразилии, Чили, Колумбии, Уругвае и Лаосе.

В компании отметили, что решение об одобрении вакцины в Китае базируется на предварительных результатах двухмесячных зарубежных клинических испытаний препарата. Однако окончательные данные этих испытаний еще не получены.

Ожидается, что подразделение Sinovac Life Sciences, базирующаяся в Пекине, сможет производить более 1 млрд доз вакцины в год.

Читайте также: Украина закупит китайскую вакцину от Sinovac против COVID-19, которую еще не протестовали до конца

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусКитайнаука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: