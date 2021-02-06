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Российские оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе, есть раненые

Суббота, 6 февраля 2021, 14:13
Российские оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе, есть раненые

Днем 6 февраля на Донетчине в результате двух обстрелов российско-оккупационными войсками украинских позиций были ранены двое бойцов ВСУ.

Источник: сообщение Украинской делегации для участия в ТКГ

Дословно: "Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Детали: Отмечается, что военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Учитывая обстрелы, украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма были направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: войнаОРДЛОДонбассРосcия
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