Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Российские оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе, есть раненые

Суббота, 6 февраля 2021, 15:13

Днем 6 февраля на Донетчине в результате двух обстрелов российско-оккупационными войсками украинских позиций были ранены двое бойцов ВСУ.

Источник: сообщение Украинской делегации для участия в ТКГ

Дословно: "Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Детали: Отмечается, что военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Учитывая обстрелы, украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма были направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛОДонбассРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе, есть раненые

Австрия призвает не связывать "Северный поток-2" с делом Навального

фотоНацгвардия получит десять новых вертолетов

Массовая вакцинация сдерживает распространение Covid в Израиле – исследование

США отреагировали на высылку европейских дипломатов из России

Экология: уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов

Все новости...
война
Вооруженный конфликт в Ливии: стороны договорились о переходном правительстве
Оккупанты стреляли возле Новомихайловки и Богдановки, без потерь
Секретарь СНБО: В Украине идет шпионская война, агентура РФ просто безумная
Последние новости
16:00
Меркель призвала прекратить репрессии в Беларуси
15:36
MH17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство
15:33
Reuters: Украинская экономика резко вырастет до 10% во втором квартале 2021
15:13
Российские оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе, есть раненые
14:58
Китай одобрил вакцину SinoVac
14:31
Австрия призвает не связывать "Северный поток-2" с делом Навального
14:21
инфографикаВ Киеве количество смертей от Covid приближается к 2,5 тысячам
14:10
Шмыгаль обсудил с представителями правительства Германии реформы угольного сектора
13:46
В Европарламенте звучат призывы ужесточить санкции против России
13:38
Стало известно, когда стартует вакцинация в ВСУ и кто получит прививки первым
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!