Российские оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе, есть раненые

Днем 6 февраля на Донетчине в результате двух обстрелов российско-оккупационными войсками украинских позиций были ранены двое бойцов ВСУ.

Источник: сообщение Украинской делегации для участия в ТКГ

Дословно: "Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Детали: Отмечается, что военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Учитывая обстрелы, украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма были направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.