В Словакии допускают производство российской вакцины

Премьер Словакии Игорь Матович заявил, что в стране можно было бы производить вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Словацкий премьер не исключил, что в стране могла бы производиться российская вакцина.

По словам Матовича, российский производитель пытается изготовить вакцину в той стране, где ее распространяет. Премьер сказал, что не хочет ставить геополитические интересы выше интересов людей.

По словам Матовича, Словакия также должна провести переговоры о производстве вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Он отметил, что хотел бы немного подождать, прежде чем объявить положительные новости.

Однако он сказал, что даже если Словакия будет производить вакцину, она не будет держать ее для себя и обеспечит равномерную поставку по всему Европейскому Союзу.

Как сообщалось, Чехия проявила интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".