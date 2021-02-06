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Кулеба уверен, что РФ ответит на блокирование "каналов Медведчука"

Суббота, 6 февраля 2021, 19:48
Кулеба уверен, что РФ ответит на блокирование каналов Медведчука
Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Россия ответит на блокирование в Украине телеканалов из орбиты кума Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит.

Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому.

Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией".

Детали: Кулеба поблагодарил украинское общество за его "зрелость" в вопросе санкции СНБО в отношении телеканалов. Он назвал очень важным, что и эксперты, и гражданское общество поддержали украинское государство в этом решении.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиятелевидениесанкцииМедведчук
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