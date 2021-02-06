Кулеба уверен, что РФ ответит на блокирование "каналов Медведчука"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Россия ответит на блокирование в Украине телеканалов из орбиты кума Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит.

Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому.

Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией".

Детали: Кулеба поблагодарил украинское общество за его "зрелость" в вопросе санкции СНБО в отношении телеканалов. Он назвал очень важным, что и эксперты, и гражданское общество поддержали украинское государство в этом решении.

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