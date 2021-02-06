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"Миротворец" внес в базу гражданскую жену Козака

Суббота, 6 февраля 2021, 21:10
Миротворец внес в базу гражданскую жену Козака

Сайт "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк.

Источник: сайт "Миротворец"

Детали: Как отмечается на сайте, Лавренюк является пособником российских оккупантов, также причастна к финансированию российских оккупантов и нарушению законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.

Со ссылкой на программу "Схемы: коррупция в деталях" сообщается, что Лавренюк постоянно сопровождает народного депутата в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 года.

Кроме того, отмечается, что Лавренюк оказалась матерью ребенка Козака, что подтвердил он сам. Однако, ни ребенка, ни Лавренюк депутат в декларацию не вносил.

По информации "Схем", Лавренюк, которая является уроженкой Львова, в марте 2015 года получила паспорт гражданки Российской Федерации.

Справка: Сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.

Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.

Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.

В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядах на работу "Миротворца".

В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили, Юлия Тимошенко и жена президента Елена Зеленская.

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.

Что предшествовало: 5 февраля "Схемы" сообщили, что гражданская жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую он не указывает в декларации, владеет квартирой на 657 квадратных метров в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Украинская правда
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