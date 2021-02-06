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В колонии РФ без медпомощи умер украинец – правозащитники

Суббота, 6 февраля 2021, 22:30

В российской колонии вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко.

Источник: Крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека Романа Мартыновского

Детали: По словам Мартыновского, Владимир Здоренко, 1971 г.р. умер утром 5 февраля в ИК-1 Адыгеи (РФ).

Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права украинец  в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права, отмечают правозащитники.

Украинская правда
Темы: КрымРосcия


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