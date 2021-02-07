В Карпатах нашли туристов, которые нуждались в помощи

Спасатели ГосЧС разыскали заблудившегося туриста, а также оказали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено.

Источник: ГосЧС в Закарпатской области

Дословно: "6 февраля в Службу спасения поступило сообщение, что в районе долины Драгобрат Раховского района, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из города Берегово Закарпатской области. На поиски 24-летнего парня в горы отправились 6 специалистов Раховского горной поисково-спасательной группы, которые нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса "Драгобрат"" и сопроводили его в безопасное место.

"В это же время другие специалисты ДСНС с Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказывали первую доврачебную помощь 27-летнему львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

Уважаемые туристы, напоминаем вам, что даже во время отдыха не надо забывать о правилах безопасности. Будьте ответственными но не переоценивайте свои силы во время катания на лыжах и сноубордах".