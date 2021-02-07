Врачи прокомментировали здоровья Байдена после травмы ноги

Личный врач новоизбранного президента США Кевин О'Коннор сообщил, что глава Белого дома Джо Байден полностью здоров после травмы ноги, полученной, играя с собакой.

Источник: CNN

Прямая речь: "Президенту будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование. Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем переломы костей, который сопровождает его. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент достиг хорошей стабильности связи".

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Что предшествовало: Байден, который играя с одной из своих собак получил травму ноги, 30 ноября диагностировали переломы в двух костях правой лодыжки.

Справка: С семьей Байден проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.

Избранный президент Джо Байден, как ожидается, возобновит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца, которая исчезла во время правления Трампа, который был первым президентом более чем за 100 лет, у которого не было домашних животных.