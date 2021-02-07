Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости субботы и ночи: Зеленского пригласили в Антарктиду, вакцинация от COVID-19

Воскресенье, 7 февраля 2021, 08:00

Президента Владимира Зеленского пригласили посетить антарктическую станцию "Академик Вернадский", вакцинация от COVID-19 набирает обороты — актуальные новости 6 февраля.

О вакцинации

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что количество проведенных во всем мире вакцинаций от коронавируса превысило количество зарегистрированных случаев заражения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщал, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

Об Антарктиде

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским полярникам по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский", а также пообщался с полярниками, которые сейчас работают на станции.

Начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

О других важных новостях

The New York Times со ссылкой на исследователей и представителей Госдепартамента США сообщила, что российские СМИ, связанные с Кремлем, проводят информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию американских вакцин от коронавируса Moderna i Pfizer и продвижение российской вакцины Sputnik V.

По данным новых исследований, уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов.

Темы: вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер

Врачи прокомментировали здоровья Байдена после травмы ноги

РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин – NYT

В колонии РФ без медпомощи умер украинец – правозащитники

Авария в Днепропетровской области: ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

Кулеба уверен, что РФ ответит на блокирование "каналов Медведчука"

Все новости...
вакцинация
РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин – NYT
Количество вакцинаций от COVID-19 в мире превысило количество заражений
В Словакии допускают производство российской вакцины
Последние новости
08:59
Строительство "Северного потока-2" возобновили
08:24
Коронавирус: более 3 тысяч новых заражений, 81 человек умер
08:18
В Европарламенте предлагают расширить санкции против Беларуси
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленского пригласили в Антарктиду, вакцинация от COVID-19
07:25
Российско-украинская война: за сутки на Донбассе погибли двое военных ВСУ, ранены четверо
07:18
Военный переворот в Мьянме: "власти" заблокировали Instagram Twitter и Facebook
06:11
Врачи прокомментировали здоровья Байдена после травмы ноги
04:38
ВидеоБайден позвонил безработной, которая написала ему письмо
03:15
Украинская сноубордистка завоевала первое место на Кубке Европы
02:10
ИнфографикаSpaceX готовит еще один рекордный запуск
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!