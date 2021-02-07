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Главные новости субботы и ночи: Зеленского пригласили в Антарктиду, вакцинация от COVID-19

Воскресенье, 7 февраля 2021, 07:00

Президента Владимира Зеленского пригласили посетить антарктическую станцию "Академик Вернадский", вакцинация от COVID-19 набирает обороты — актуальные новости 6 февраля.

О вакцинации

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что количество проведенных во всем мире вакцинаций от коронавируса превысило количество зарегистрированных случаев заражения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщал, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

Об Антарктиде

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским полярникам по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский", а также пообщался с полярниками, которые сейчас работают на станции.

Начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

О других важных новостях

The New York Times со ссылкой на исследователей и представителей Госдепартамента США сообщила, что российские СМИ, связанные с Кремлем, проводят информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию американских вакцин от коронавируса Moderna i Pfizer и продвижение российской вакцины Sputnik V.

По данным новых исследований, уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов.

Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит десять вертолетов H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Темы: вакцинация
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