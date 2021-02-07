В Европарламенте предлагают расширить санкции против Беларуси

Вице-президент Европейского парламента Никола Бир, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью", высказалась за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Бир: "Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко".

Детали: Она подчеркнула, что европейские страны "должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусской властью".

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановська со своей стороны заявила, что для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов.