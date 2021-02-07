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В Европарламенте предлагают расширить санкции против Беларуси

Воскресенье, 7 февраля 2021, 07:18
В Европарламенте предлагают расширить санкции против Беларуси
Фото: РИА Новости

Вице-президент Европейского парламента Никола Бир, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью", высказалась за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Бир: "Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко".

Детали: Она подчеркнула, что европейские страны "должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусской властью".

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановська со своей стороны заявила, что для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов.

Напомним: В ООН заявили, что самопровозглашенная власть Беларуси должна освободить всех политических заключенных.

Предыстория:

  • В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси.

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Темы: санкцииБеларусьЛукашенкоЕС
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