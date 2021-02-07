Греция усилила карантин из-за всплеска заболеваемости на COVID-19

Греция усилила карантин в некоторых частях страны, в частности в Афинах, чтобы остановить распространение COVID-19 после всплеска инфекций в последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно новым правилам, которые начали действовать в субботу в "красных зонах", власть на три часа продлила ночной комендантский час в выходные дни.

Это означает, что в Афинах, где проживает около половины населения страны, комендантский час на выходных теперь начинается в 18:00 вместо 21:00.

"Эпидемиологическая картина ухудшается. Мы находимся в ситуации, которая может выйти из-под контроля в геометрической прогрессии", - заявила Вана Папаевангелу, член комитета экспертов по инфекционным заболеваниям, который консультирует правительство.

По ее словам, в Афинах наблюдается явный рост инфекций в большинстве районов, на 30% зафиксирован рост в Салониках, втором по величине городе Греции.

Заполняемость отделений интенсивной терапии больными на коронавирус в больницах Афин выросла до 63% от 61% на прошлой неделе.

"Новые инфекции обнаруживают в основном в возрастной группе от 25 до 44 лет, что означает, что мы наблюдаем внутрисемейную дисперсию", - сказала она.

Греция 18 января начала ослаблять второй локдаун, который начал действовать в ноябре. Вновь открывшиеся магазины, парикмахерские, начальные школы и детские сады. С 1 февраля власть снова открыла средние школы.

Но всплеск инфекций в некоторых частях страны заставил правительство отменить послабления на прошлой неделе. Магазины в районах с высоким уровнем заражения снова закрылись.

Кроме жесткого комендантского часа, власти запретили открывать овощные рынки в выходные дни.

Новые ограничения продлятся как минимум до 15 февраля.

В пятницу органы здравоохранения Греции сообщили о 1195 новых случаев коронавируса и 19 случаях смерти. Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 162 107, а смертей - 5922.