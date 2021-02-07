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Канцлер Австрии готов привиться "Спутником V" и производить вакцину с РФ

Воскресенье, 7 февраля 2021, 14:15
ебастьян Курц и Владимир Путин

Канцлер Австрии Себастьян Курц хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после того, как обе вакцины будут одобрены.

Об этом Курц сказал в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран", - сказал Курц.

"Речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кем она была разработана", - подчеркнул Курц.

Он также сказал, что готов сделать прививки вакцинами Sputnik V или китайским препаратом. "Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал он.

"Вакцины - это об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических битвах", - добавил Курц.

Канцлер Австрии также раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам за "бюрократическое и медленное" одобрение вакцин.

Как сообщалось, Чехия проявила интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

Венгрия стала первой страной ЕС, которая выдала разрешение на применение российской вакцины в чрезвычайных ситуациях.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу 5 февраля выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Темы: вакцинацияАвстрияРосcия


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