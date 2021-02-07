В РФ задержали 4 белорусов, которые участвовали в "антилукашенковских" акциях

Четверо граждан Беларуси, которых режим Лукашенко преследует за участие в антиправительственных митингах, были задержаны на территории России. Минск добивается их экстрадиции.

Источник: начальник международно-правового отдела СК Республики Михаил Вавуло в интервью провластной газете "Беларусь сегодня"

Детали: Имен задержанных Вавуло не сообщил, но рассказал, что они обвиняются в "оказании сопротивления сотрудникам милиции" и в "участии в организации массовых беспорядков".

При этом власти Беларуси уже направили в Россию документы на экстрадицию своих граждан, но пока они находятся в стадии рассмотрения.

Со слов белорусского силовика ясно, что многие участники протестных акций бегут от преследований из Беларуси в Россию, так как границ между странами фактически нет.

Напомним: 7 февраля, в международный День солидарности с Беларусью, следственный комитет РБ направил в Польшу документы на экстрадицию основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.