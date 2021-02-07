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На западе Украины повысится уровень воды, возможны подтопления

Воскресенье, 7 февраля 2021, 17:21

7-8 февраля на реках в западных областях Украины ожидается повышение уровней воды, местами возможны подтопления автодорог и сельхозугодий.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью и осадками, 7-8 февраля ожидается повышение уровней воды на реках в западных областях Украины.

7 февраля ожидается добегание паводковой волны с верховьев, с повышением уровней воды (над уровнями 6 февраля на 8 ч): на р. Латорица - г. Чоп на 0,3-0,5 м, с подтоплением автодороги с. Малые Геевцы - с. Тисянка на Левобережной заводи (уровень опасности желтый) на р. Тиса - г. Чоп на 0,8 - 1,3 м, с возможным начальным выходом воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).

7 февраля, в результате добегания паводковой волны по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики (Ивано-Франковская, Тернопольская обл.) – на 0,4-0,8 м, без негативных последствий.

7-8 февраля, за счет усиления льдообразующих процессов на реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м, с возможным достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратнивском районе Волынской области; с содержанием воды в поймах рек Припять, Стоход в Ратневском, Любешевском районах Волынской области и реки Стырь в Заречнянском районе, Ровенской области (уровень опасности желтый).

8-9 февраля на реках Закарпатской области, на фоне высокой водности, ожидается восстановление повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями, на большинстве рек в пределах русел, без негативных последствий. Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел проток и водоотводных канав.

Выход воды на пойму ожидается на реке Латорица - город Мукачево и реке Старая - село Зняцево (уровень опасности желтый).

В нижних течениях реки Латорица - город Чоп, сохранится высокий слой воды на заводи (уровень опасности желтый).

В нижних течениях реки Боржава, сохранится вода на заводи с медленным повышением уровня воды, с подтоплением автодороги Шаланки - В. Комяты, возможно подтопление сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М. Комяты (уровень опасности оранжевый).

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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