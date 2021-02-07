ООС: формирования РФ минировали местность возле украинских позиций

7 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – дистанционное минирование местности.

Источник: пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 17 часов

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле украинских позиций.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Что предшествовало: В субботу в районе населенного пункта Марьинка трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, двое из них погибли, за жизнь третьего борются врачи.

Кроме того, вследствие обстрелов ранены еще трое военных.