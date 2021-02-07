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ООС: формирования РФ минировали местность возле украинских позиций

Воскресенье, 7 февраля 2021, 16:58
ООС: формирования РФ минировали местность возле украинских позиций

7 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – дистанционное минирование местности.

Источник: пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 17 часов

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле украинских позиций.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Что предшествовало: В субботу в районе населенного пункта Марьинка трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, двое из них погибли, за жизнь третьего борются врачи. 

Кроме того, вследствие обстрелов ранены еще трое военных. 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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