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Иран вернется к ядерной сделке только после отмены санкций США

Понедельник, 8 февраля 2021, 00:17

Власти Ирана заявили, что вернутся к ядерной сделки 2015 года, которая предусматривает предел обогащения урана, только в том случае, если США отменят санкции против Исламской Республики.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление сделал аятолла Али Хаменеи. Он утверждает, что Иран выполнит все свои обязательства в соответствии с соглашением, но США и три европейских государства должны снять санкции.

"Только тогда, проверив, все ли санкции были отменены правильно, мы вернемся к полному соответствию с соглашением... Это бесповоротное и окончательное решение, и все иранские чиновники соглашаются с этим", – заявил Хаменеи.

В то же время в Вашингтоне требуют от Ирана сначала вернуться к соглашению, а потом обещают отменить санкции.

Что предшествовало: В Соединенных Штатах Америки считают формой "ядерного вымогательства" заявление Ирана о том, что он начал процесс обогащения урана до 20%, что значительно превышает предел, установленный в ядерной сделке 2015 года, от которой Вашингтон отказался.

Напомним:

  • Иран начал обогащение урана до 20%, что намного превышает предел в 3,67%, установленный в ядерной сделке 2015 года.
  • Соглашение 2015 года между Ираном и другими странами требовало от него ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • После того, как президент Дональд Трамп вывел США из этого соглашения, Иран заявил, что больше не чувствует себя связанным соглашением. С тех пор он несколько раз нарушал установленные ограничения.

Украинская правда
Темы: ИранСШАядерное оружиесанкции


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