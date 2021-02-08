Иран вернется к ядерной сделке только после отмены санкций США
Власти Ирана заявили, что вернутся к ядерной сделки 2015 года, которая предусматривает предел обогащения урана, только в том случае, если США отменят санкции против Исламской Республики.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующее заявление сделал аятолла Али Хаменеи. Он утверждает, что Иран выполнит все свои обязательства в соответствии с соглашением, но США и три европейских государства должны снять санкции.
"Только тогда, проверив, все ли санкции были отменены правильно, мы вернемся к полному соответствию с соглашением... Это бесповоротное и окончательное решение, и все иранские чиновники соглашаются с этим", – заявил Хаменеи.
В то же время в Вашингтоне требуют от Ирана сначала вернуться к соглашению, а потом обещают отменить санкции.
Что предшествовало: В Соединенных Штатах Америки считают формой "ядерного вымогательства" заявление Ирана о том, что он начал процесс обогащения урана до 20%, что значительно превышает предел, установленный в ядерной сделке 2015 года, от которой Вашингтон отказался.
Напомним:
- Иран начал обогащение урана до 20%, что намного превышает предел в 3,67%, установленный в ядерной сделке 2015 года.
- Соглашение 2015 года между Ираном и другими странами требовало от него ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
- После того, как президент Дональд Трамп вывел США из этого соглашения, Иран заявил, что больше не чувствует себя связанным соглашением. С тех пор он несколько раз нарушал установленные ограничения.