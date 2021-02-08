Иран вернется к ядерной сделке только после отмены санкций США

Власти Ирана заявили, что вернутся к ядерной сделки 2015 года, которая предусматривает предел обогащения урана, только в том случае, если США отменят санкции против Исламской Республики.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление сделал аятолла Али Хаменеи. Он утверждает, что Иран выполнит все свои обязательства в соответствии с соглашением, но США и три европейских государства должны снять санкции.

"Только тогда, проверив, все ли санкции были отменены правильно, мы вернемся к полному соответствию с соглашением... Это бесповоротное и окончательное решение, и все иранские чиновники соглашаются с этим", – заявил Хаменеи.

В то же время в Вашингтоне требуют от Ирана сначала вернуться к соглашению, а потом обещают отменить санкции.

Что предшествовало: В Соединенных Штатах Америки считают формой "ядерного вымогательства" заявление Ирана о том, что он начал процесс обогащения урана до 20%, что значительно превышает предел, установленный в ядерной сделке 2015 года, от которой Вашингтон отказался.

Напомним: