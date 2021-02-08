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Пытки в полиции: ГБР будет расследовать дело в Черкасской области

Понедельник, 8 февраля 2021, 00:54

Сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области, отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в пытках. За дело взялись Департамент внутренней безопасности Нацполиции и Государственное бюро расследований.

Источник: сектор коммуникации полиции Черкасской области

Детали: Отмечается, что 6 февраля поступило сообщение о том, что в местную больницу с помощью с телесными повреждениями обратился мужчина 1992 года рождения. Там он сообщил об избиении. По его словам, к этому причастны правоохранители.

В полиции уверяют, что соответствующее сообщение сразу начало отрабатывать руководство Главного управления Нацполиции и Территориальное управление ГБР.

Было установлено, что мужчину доставили в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Позже он заявил об избиении.

Сейчас сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам пыток. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, начато служебное расследование, а полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Украинская правда
Темы: полицияправа человекаЧеркасская областькриминал


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