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Пандемия: за сутки обнаружили почти 350 тысяч больных

Понедельник, 8 февраля 2021, 03:34
Пандемия: за сутки обнаружили почти 350 тысяч больных

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США, Бразилии и Франции. В то же время в Мексике констатировали больше всего смертей.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: США сообщили о почти 90 тысячах новых больных, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Бразилия традиционно сохраняет наибольшие темпы распространения болезни — почти 27 тысяч случаев за сутки. Во Франции положительные результаты тестирования получили около 20 тысяч человек.

Также более 16 тысяч больных обнаружили в России, чуть меньше — в Великобритании и более 13 тысяч — в Мексике.

В то же время в Мексике зарегистрировали почти 1,5 тысячи смертей от осложнений болезни, что превысило даже показатель США, которые всегда возглавляли это печальное первенство.

 

Через год после появления COVID-19 унес жизни 2 миллионов 326 тысяч человек. Выздоровели от болезни 78,5 человек. Сейчас лечатся 25,8 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • В субботу, 6 февраля, в Украине обнаружили 3370 новых случаев коронавирусной болезни, 81 пациент умер, госпитализация понадобилась 1869 больным.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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