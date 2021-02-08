Главные новости воскресенья и ночи: потери на Донбассе, строительство "Северного потока-2"

Стали известны имена погибших на Донбассе военных, строительство "Северного потока-2" возобновили — новости, которые были актуальны 7 февраля.

О потерях на Донбассе

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Новомихайловки в субботу погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода – Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.

В воскресенье неподалеку Новомихайловки в результате обстрела из снайперского оружия ранен украинский военный.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в случае вражеских обстрелов на Донбассе украинские военные должны действовать зеркально.

О "Северном потоке"

Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2".

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал последнее интервью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заявив, что Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации, а также попыток оправдать достройку газопровода "Северный поток-2".

О других важных новостях

В субботу, 6 февраля, в Украине обнаружили 3370 новых случаев коронавирусной болезни, 81 пациент умер, госпитализация понадобилась 1869 больным.

Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины.

Процесс назначения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США уже находится на финальной стадии.

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон обратился с письмом в Сенат, в котором попросил остановить слушания по импичменту из-за шабата.

Президент Владимир Зеленский дал поручение в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-авиаконструкторов им. О. К. Антонова.

Венгерский национальный центр охраны здоровья окончательно утвердил применения вакцины "Спутник V" в Венгрии.

Эксперты ВООЗ, находящиеся с миссией в китайском Ухане, нашли "важные ключи" к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении коронавируса.

В воскресенье в Киеве состоялся марш по случаю международного Дня солидарности с Беларусью.