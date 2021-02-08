Разговор Навального с отравителем из ФСБ заблокировали на Youtube

Ресурс Youtube заблокировал ролик с записью разговора российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

Источник: Youtube, "Дождь"

Детали: Вместо ролика сейчас можно обнаружить надпись о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав конгломерата ViacomCBS.

Это американская корпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS, отмечает "Дождь".

Что предшествовало: В конце декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

Работник ФСБ Константин Кудрявцев практически подтверждает, что политика пытались убить.

Предыстория: