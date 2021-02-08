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Разговор Навального с отравителем из ФСБ заблокировали на Youtube

Понедельник, 8 февраля 2021, 11:29

Ресурс Youtube заблокировал ролик с записью разговора российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

Источник: Youtube, "Дождь"

Детали: Вместо ролика сейчас можно обнаружить  надпись о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав конгломерата ViacomCBS.

Это американская корпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS, отмечает "Дождь".

Что предшествовало: В конце декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

Работник ФСБ Константин Кудрявцев практически подтверждает, что политика пытались убить.

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
  • Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.

Темы: НавальныйРосcия


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Разговор Навального с отравителем из ФСБ заблокировали на Youtube
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