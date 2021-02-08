Разговор Навального с отравителем из ФСБ заблокировали на Youtube
Ресурс Youtube заблокировал ролик с записью разговора российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.
Источник: Youtube, "Дождь"
Детали: Вместо ролика сейчас можно обнаружить надпись о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав конгломерата ViacomCBS.
Это американская корпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS, отмечает "Дождь".
Что предшествовало: В конце декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.
Работник ФСБ Константин Кудрявцев практически подтверждает, что политика пытались убить.
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
- Навального спасли в немецкой клинике Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.