В Британии 200 ученых подозревают в передаче военных технологий Китаю – СМИ

Около 200 британских ученых находятся под следствием по подозрению в непреднамеренной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Ученых подозревают в нарушении строгих экспортных законов, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности особенно чувствительных технологий враждебным государствам.

По данным издания, правительство готовится отправить соответствующие сообщения более чем 200 гражданам Великобритании, которые работают в более чем дюжине британских университетов.

Эти люди подозреваются в передаче Китая исследований в области передовых военных технологий, таких как самолеты, конструкции ракет и кибероружия.

Многие из ученых, находящихся под следствием, подозреваются в непредумышленном нарушении законов путем заключения коммерческих соглашений с китайскими компаниями.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения, если они будут признаны виновными в нарушении указа о контроле за экспортом 2008 года.