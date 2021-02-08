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В 5 областях ограничат движение на дорогах из-за снегопадов

Понедельник, 8 февраля 2021, 12:15
В 5 областях ограничат движение на дорогах из-за снегопадов

В Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях 8 февраля с 13 часов ограничат движение крупногабаритного транспорта.

Источник: Пресс-служба ДСНС в Facebook

Детали: Согласно решению КГГА о запрете въезда в Киев крупногабаритного транспорта, а также чтобы не допустить накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области с 13:00 будут приняты меры по ограничению движения крупногабаритного транспорта в пределах:

  • Киевской (М-01 Киев-Чернигов , М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
  • Полтавской (М 03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
  • Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель)
  • Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н -01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
  • Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Спасатели сообщают, что по состоянию на 12 ч. наблюдается местами небольшой снег во Львовской, Черкасской, Житомирской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Киевской, Хмельницкой, Харьковской областях и г. Киев. На Закарпатье - дождь.

Обесточивание населенных пунктов отсутствует.

По информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен. От Укравтодора задействовано более 1 тыс. 900 работников и 1 тыс. 510 ед. техники.

Предистория:

Украинская правда

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Темы: дорогипогода
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