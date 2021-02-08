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Активисты подали в суд на Минюст, Госкомстат и налоговую из-за необнародования финотчетов

Понедельник, 8 февраля 2021, 12:21
Активисты подали в суд на Минюст, Госкомстат и налоговую из-за необнародования финотчетов
Фото bankruptcy-ua.com

Сообщество активистов OpenUp подало в суд три иска к центральным органам государственной власти из-за необнародования финансовой отчетности компаний.

Источник: OpenUp в Facebook

Прямая речь координатора OpenUp Надежды Бабинской: "Наши попытки добиться открытия финотчетности компаний "мирным путем" оказались безрезультатными. На очередные запросы мы получили те же отписки. Поэтому сообщество решило идти в суд. И сразу по трем распорядителям: Минюсту, налоговой и Госкомстату. Надеемся, что это поможет сдвинуть с мертвой точки обнародование по закону открытой и публичной информации".

Детали: Она добавила, что обнародование этих данных не требует дополнительных ресурсов, поскольку и портал открытых данных, и сами данные есть, а "нет только политической воли".

Сообщается, что решению идти в суд предшествовала двухлетняя работа OpenUp относительно открытия финотчетности, информационная и адвокационная кампании.

В частности, сообщество подготовило более 10 обращений, запросов, организовало несколько встреч с участием правительства. Кроме того, по ее инициативе была создана рабочая группа по открытию финотчетности. Активисты напомнили, что важность этого вопроса подчеркивал и Общественный совет при Минцифри, и министр Михаил Федоров.

Сейчас уже назначили состав суда по каждому из дел.

В OpenUp напомнили, что по закону "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", финансовая отчетность компаний (и государственных, и частных) не является коммерческой тайной.

Что было раньше: В июне 2020 года общественные организации и эксперты обратились к Налоговой, Минюсту и Госстату с требованием безотлагательно выполнить требования законов и обнародовать финансовую отчетность компаний.

Украинская правда

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Темы: МинюстНалоговая службаактивистысуд
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