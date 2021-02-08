Фильм о "Дворец Путина" посмотрел каждый четвертый россиянин. Треть из них - не поверила

Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина" посмотрели 26% россиян.

Источник: "Русская служба ВВС" со ссылкой на "Левада-центр"

Согласно результатам опроса еще 10% знакомы с его содержанием и 32% что-то слышали о нем, но не знают подробностей. Почти треть опрошенных (31%) заявили, что о фильме ничего не слышали.

77% россиян, которые видели фильм или что-то слышали о нем, не изменили своего отношения к президенту, еще 3% - улучшили его.

Лишь у 17% опрошенных, знакомых с содержанием фильма, ухудшилось отношение к президенту.

Треть (33%) тех, кто смотрел фильм или слышал о нем, уверены, что изложенное в фильме - неправда, 17% убеждены в правдивости фильма, 38% считают, что информация в фильме похожа на правду, но не смогли оценить достоверность обвинений.

Справка: Опрос проводился с 29 января по 2 февраля 2021 года. В нем приняли участие 1616 человек ввозрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

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