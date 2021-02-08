В Крыму три водохранилища приближаются к "мертвому объему"
В Крыму запасы водохранилищ в феврале продолжают снижаться.
Источник: Крым.Реалии, которые цитируют руководителя предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова
Прямая речь: " Запасы воды продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26, но Аянское столь мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем"
Детали: Об этом Баженов сказал 8 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.
По данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36,052000 куб. м, что на 47,44000 куб. м больше, чем месяц назад и на 48,875000 куб. м меньше, чем год назад.
По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".
Предистория:
- Еще три населенных пункта в оккупированном Россией Крыму переведут на скважины, так как заканчиваются запасы воды в питающем их Балановском водохранилище.
- Экологи заявляют, что в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. Ученые считают, что жители полуострова получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.
- При этом, по прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в 2021 году водохранилища Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
- В начале года стало известно, что в оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.