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Полиция разоблачила коллекторов, которые шантажировали должников порнофотографиями

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:12
Полиция разоблачила коллекторов, которые шантажировали должников порнофотографиями

Киберполиция разоблачила банду коллекторов, которые шантажировали должников фотографиями порнографического контента.

Источник: Пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и физической расправой"

Детали: Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников.

Правонарушителям грозит до двенадцати лет заключения.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.

Полицейские провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов, изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и "черновые" записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областях и в столице.

Украинская правда

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Темы: криминалполиция
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