Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Офис генпрокурора юудет просить Зеленского продолжить отстранение главы КС - СМИ

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:53

Офис генерального прокурора будет просить президента Владимира Зеленского продлить на два месяца действие указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на информированного собеседника

Дословно: "Офис генпрокурора будет просить продолжить указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца".

Что предшествовало: В КС сообщили, что в связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают отстраненного указом президента председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он работает из дома и получает зарплату.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • На собрании судей Конституционного суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

Знать больше: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда



powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Крымская дача" Путина: забор в 6 метров, охранная зона и закрытый пляж

Вблизи Лавры прорвало трубу: более 80 домов в центре Киева без тепла и воды

Зеленский о вакцине из РФ: Пусть свое население сначала вакцинируют, а украинцы – не кролики

В 5 областях ограничат движение на дорогах из-за снегопадов

В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за язык ненависти в отношении Украины

фотоРоссия в Крыму нарастила военный потенциал более чем вдвое: снимки из космоса

Все новости...
Последние новости
15:30
НАБУ третий раз просит офис Венедиктовой отдать дело Татарова
15:29
Биткоин обновил исторический максимум после покупки Tesla криптовалюта на 1,5 млрд долларов
15:12
ФОТО ВИДЕОПолиция разоблачила коллекторов, которые шантажировали должников порнофотографиями
15:05
В Китае населению выдадут 1,5 миллиона долларов в криптовалюте для теста системы
15:05
видеоЛавров на переговорах с Венгрией обвинил в краже переводчицу Сийярто
15:00
В офисе Зеленского заявляют, что нового премьера пока не ищут
14:55
Военного, который подорвался в субботу на мине, прооперировали, он в тяжелом состоянии
14:54
Кулеба поблагодарил Латвию за запрет канала "Россия РТР"
14:53
Офис генпрокурора юудет просить Зеленского продолжить отстранение главы КС - СМИ
14:29
видео"Крымская дача" Путина: забор в 6 метров, охранная зона и закрытый пляж
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!