Офис генпрокурора юудет просить Зеленского продолжить отстранение главы КС - СМИ

Офис генерального прокурора будет просить президента Владимира Зеленского продлить на два месяца действие указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на информированного собеседника

Дословно: "Офис генпрокурора будет просить продолжить указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца".

Что предшествовало: В КС сообщили, что в связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают отстраненного указом президента председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он работает из дома и получает зарплату.

Предыстория:

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

На собрании судей Конституционного суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

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