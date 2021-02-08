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Киевлянам обещают метели и снегопады, просят оставить машины дома

Понедельник, 8 февраля 2021, 16:01

Во вторник в Киеве ожидаются значительные снегопады, из-за чего водителям не рекомендуется выезжать из дома на собственном транспорте.

Источник: Сообщение Киевсовета

Дословно: "9 февраля, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с (ІІ уровень опасности - желтый).

Днем также будет продолжаться незначительный снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, температура ночью 7-9 мороза, днем ​​- 2-4° мороза".

Детали: В Киевсовете призвали водителей при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковать автомобили на обочинах дорог, крайних полосах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Также в Киевсовете сообщили, что из-за непогоды пришлось приспустить главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах.

Как и предыдущие разы, полностью спускать флаг не будут, его приспущены на 10 метров.

Предыстория:

  • В ближайшие сутки циклон с атмосферными фронтами приведет переменчивую погоду с осадками в Украине.
  • В Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях 8 февраля с 13 часов ограничат движение крупногабаритного транспорта.

Украинская правда
Темы: погодадороги


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