Киевлянам обещают метели и снегопады, просят оставить машины дома
Во вторник в Киеве ожидаются значительные снегопады, из-за чего водителям не рекомендуется выезжать из дома на собственном транспорте.
Источник: Сообщение Киевсовета
Дословно: "9 февраля, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с (ІІ уровень опасности - желтый).
Днем также будет продолжаться незначительный снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, температура ночью 7-9 мороза, днем - 2-4° мороза".
Детали: В Киевсовете призвали водителей при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковать автомобили на обочинах дорог, крайних полосах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Также в Киевсовете сообщили, что из-за непогоды пришлось приспустить главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах.
Как и предыдущие разы, полностью спускать флаг не будут, его приспущены на 10 метров.
Предыстория:
- В ближайшие сутки циклон с атмосферными фронтами приведет переменчивую погоду с осадками в Украине.
- В Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях 8 февраля с 13 часов ограничат движение крупногабаритного транспорта.