Киевлянам обещают метели и снегопады, просят оставить машины дома

Во вторник в Киеве ожидаются значительные снегопады, из-за чего водителям не рекомендуется выезжать из дома на собственном транспорте.

Источник: Сообщение Киевсовета

Дословно: "9 февраля, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с (ІІ уровень опасности - желтый).

Днем также будет продолжаться незначительный снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, температура ночью 7-9 мороза, днем ​​- 2-4° мороза".

Детали: В Киевсовете призвали водителей при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковать автомобили на обочинах дорог, крайних полосах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Также в Киевсовете сообщили, что из-за непогоды пришлось приспустить главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах.

Как и предыдущие разы, полностью спускать флаг не будут, его приспущены на 10 метров.

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