Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевлянам обещают метели и снегопады, просят оставить машины дома

Понедельник, 8 февраля 2021, 15:01
Киевлянам обещают метели и снегопады, просят оставить машины дома

Во вторник в Киеве ожидаются значительные снегопады, из-за чего водителям не рекомендуется выезжать из дома на собственном транспорте.

Источник: Сообщение Киевсовета

Дословно: "9 февраля, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с (ІІ уровень опасности - желтый).

Днем также будет продолжаться незначительный снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, температура ночью 7-9 мороза, днем ​​- 2-4° мороза".

Детали: В Киевсовете призвали водителей при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковать автомобили на обочинах дорог, крайних полосах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Также в Киевсовете сообщили, что из-за непогоды пришлось приспустить главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах.

Как и предыдущие разы, полностью спускать флаг не будут, его приспущены на 10 метров.

Предыстория:

  • В ближайшие сутки циклон с атмосферными фронтами приведет переменчивую погоду с осадками в Украине.
  • В Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях 8 февраля с 13 часов ограничат движение крупногабаритного транспорта.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: