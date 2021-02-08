Вовка не смогли доставить в суд: не нашли

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения, потому что не смогли его найти.

Источник: прокурор по делу Олег Макар, заседание суда, hromadske, ЦПК

Детали: По словам прокурора, принудительный привод не смогли применить, потому что Вовк отсутствовал по всем известным адресам - проживания и места работы.

Сторона обвинения ходатайствует о повторном приводе Вовка в суд.

Прокурор сказал, что судья Вовк знал о судебном заседании, но без уважительной причины не явился в суд.

Следственный судья Андрей Бицюк во второй раз удовлетворил ходатайство обвинения и позволил НАБУ осуществить принудительный привод Вовка.

Следующий привод попытаются осуществить 16 февраля. Заседание назначили на 14:00.

Журналисты отмечают, что по состоянию на 13:00 Вовка в ОАСК не было. Кроме того, в его приемной сообщили, что главы суда не было на работе.

Хотя ранее там убеждали, что судья появляется на работе каждый день.

Этому предшествовало: Павел Вовк игнорирует вызовы в суд. В начале февраля НАБУ довело к сведению Вовка содержание вызова в ВАКС: детективы зачитывали главе ОАСК ходатайство об отстранении его от должности, идя за ним несколько километров, а он даже не остановился.

Вовк уже несколько месяцев не является на заседания суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствия по месту жительства, избегания детективов, в НАБУ пытались объявить Вовка в розыск, однако генпрокурор Ирина Венедиктова не отреагировала на эти ходатайства.

Предыстория:

В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

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