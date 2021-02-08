В КС жалуются, что без Тупицкого не могут получать зарплаты

В Конституционном Суде заявили, что из-за невозможности Александра Тупицкого пройти в здание суда и получить доступ к печати не оплачиваются коммунальные платежи и не выдается заработная плата.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует научного консультанта Конституционного суда Анатолия Селиванова

Прямая речь Селиванова: "Глава КС не может пройти в здание Конституционного суда... он не имеет доступа к сейфу, где лежит печать... он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать".

Детали: Селиванов во время брифинга заявил, что Тупицкий, согласно указу президента, отстранен от обязанностей судьи КС, но не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда, и в его распоряжении находится печать, которая ставится на финансовую документацию для Казначейства.

При этом он пояснил, что платежи Казначейства, например коммунальные платежи, выплаты заработной платы, невозможны без этой печати.

По словам научного консультанта, растет сумма задолженности и, как утверждает Селиванов, за неуплату коммунальных платежей она составляет 5 млн грн ежедневно.

При этом, по его словам, сотрудники Конституционного суда получили зарплату, поскольку печать поставил руководитель секретариата суда, но в следующий раз Казначейство может не пропустить такой документ.

Он добавил, что такую ​​финансовую документацию заверяет первое лицо или исполняющий обязанности главы суда, но не временно исполняющий обязанности.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть продлен срок действия указа президента об отстранении Тупицкого от выполнения обязанностей судьи, Селиванов сказал, что вопрос возвращения Тупицкого на должность должен "решать Офис генпрокурора".

Также Селиванов заверил, что КС сегодня работает должным образом.

Предыстория:

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного судаАлександра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстраненииот должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

5 февраля в КС заявили, что Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

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