Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Садовый признался, что "сам виноват" в снегопаде во Львове, и взялся за лопату

Понедельник, 8 февраля 2021, 17:51

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что виноват в снегопаде во Львове, где выпало более 30 см снега, и вышел вместе с коммунальниками и работниками мэрии расчищать город.

Источник: Facebook-страница Садового, сайт Львовского горсовета

Прямая речь: "Я знаю, что в этом снегопаде виновен в первую очередь я, как городской голова. Это правило, которое я сам установил и только так оно должно работать. Но все же давайте не забывать о совместной ответственности за свое имущество и быт.

Как житель Львова я вчера и сегодня вместе с семьей расчистил территорию возле своего дома. В такой ситуации это нормально и так может сделать каждый".

Детали: По словам городского головы, во Львове выпало более 30 см снега.

В понедельник мэр вместе с подопечными решил, что коммунальщикам города нужно помочь убрать снег.

Так, для коммунальных служб приоритет - главные магистрали, только после их расчистки они думают о междудомовых дорогах и улицах.

 

Садовый призвал всех неравнодушных львовян приобщиться к общегородской уборке улиц.

Так, в 15:00 все работники горсовета Львова вышли на уборку.

Садовый призвал всех жителей города, ОСМД, всех владельцев бизнеса и других организаций выйти на улицы и убрать снег возле своих офисов, магазинов, кафе и домов.

 

По словам Садового, большинство жалоб львовян по уборке касаются территорий, находящихся под ответственностью ОСМД и управляющих компаний. Около 20% домов вообще не заключили соглашения с обслуживающими компаниями.

Он также призвал владельцев автомобилей не парковаться на проезжих и пешеходных зонах, так как это затрудняет уборку.а

Мэр добавил, что прогноз погоды на эту неделю неутешительный для львовян и, вероятно, снегопад не утихнет.

 
 

Украинская правда
Темы: СадовыйЛьвовпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата

Вне очереди могут вакцинировать Зеленского, Шмыгаля и других "авторитетов" - МОЗ

видео"Крымская дача" Путина: забор в 6 метров, охранная зона и закрытый пляж

Вблизи Лавры прорвало трубу: более 80 домов в центре Киева без тепла и воды

Зеленский о вакцине из РФ: Пусть свое население сначала вакцинируют, а украинцы – не кролики

В 5 областях ограничат движение на дорогах из-за снегопадов

Все новости...
Садовый
Садовый заболел на COVID-19
Львов против локдауна из-за "особой атмосферы" на Рождество – Садовый
ТИК официально объявила победу Садового во Львове
Последние новости
18:26
Германия предоставит Украине 13 млн евро для преодоления последствий пандемии
18:15
На Донбассе российские боевики дважды нарушили режим тишины
18:02
Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата
17:58
За 6 лет "теплыми кредитами" воспользовались 850 тысяч украинских семей
17:51
фото, видеоСадовый признался, что "сам виноват" в снегопаде во Львове, и взялся за лопату
17:45
Украина впервые присоединилась к заседанию комитета Продовольственной организации ООН
17:32
ОАСК отказал Тупицкому в иске против УДО
17:26
фотоБили железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках
17:26
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
17:15
Глава НАПК составил два админпротокола по Тупицкому из-за земли в Крыму
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!