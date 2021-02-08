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Садовый признался, что "сам виноват" в снегопаде во Львове, и взялся за лопату

Понедельник, 8 февраля 2021, 16:51
Садовый признался, что сам виноват в снегопаде во Львове, и взялся за лопату

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что виноват в снегопаде во Львове, где выпало более 30 см снега, и вышел вместе с коммунальниками и работниками мэрии расчищать город.

Источник: Facebook-страница Садового, сайт Львовского горсовета

Прямая речь: "Я знаю, что в этом снегопаде виновен в первую очередь я, как городской голова. Это правило, которое я сам установил и только так оно должно работать. Но все же давайте не забывать о совместной ответственности за свое имущество и быт.

Как житель Львова я вчера и сегодня вместе с семьей расчистил территорию возле своего дома. В такой ситуации это нормально и так может сделать каждый".

Детали: По словам городского головы, во Львове выпало более 30 см снега.

В понедельник мэр вместе с подопечными решил, что коммунальщикам города нужно помочь убрать снег.

Так, для коммунальных служб приоритет - главные магистрали, только после их расчистки они думают о междудомовых дорогах и улицах.

 

Садовый призвал всех неравнодушных львовян приобщиться к общегородской уборке улиц.

Так, в 15:00 все работники горсовета Львова вышли на уборку.

Садовый призвал всех жителей города, ОСМД, всех владельцев бизнеса и других организаций выйти на улицы и убрать снег возле своих офисов, магазинов, кафе и домов.

 

По словам Садового, большинство жалоб львовян по уборке касаются территорий, находящихся под ответственностью ОСМД и управляющих компаний. Около 20% домов вообще не заключили соглашения с обслуживающими компаниями.

Он также призвал владельцев автомобилей не парковаться на проезжих и пешеходных зонах, так как это затрудняет уборку.а

Мэр добавил, что прогноз погоды на эту неделю неутешительный для львовян и, вероятно, снегопад не утихнет.

 
 

Украинская правда

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Темы: СадовыйЛьвовпогода
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