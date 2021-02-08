На Донбассе российские боевики дважды нарушили режим тишины
В течение суток 8 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.
Источник: Штаб ООС в Facebook
Детали: Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
На прицельные обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь в ВСУ не зафиксировали.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 33 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.
Предистория:
- 7 февраля на Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного у Новомихайловки.
- Состояние военнослужащего, который подорвался на взрывном устройстве в зоне проведения спецоперации на Донбассе 6 февраля остается тяжелым.