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На Донбассе российские боевики дважды нарушили режим тишины

Понедельник, 8 февраля 2021, 17:15
На Донбассе российские боевики дважды нарушили режим тишины

В течение суток 8 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь в ВСУ не зафиксировали.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 33 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.

Предистория:

  • 7 февраля на Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного у Новомихайловки.
  • Состояние военнослужащего, который подорвался на взрывном устройстве в зоне проведения спецоперации на Донбассе 6 февраля остается тяжелым.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛО
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