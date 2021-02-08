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В Раде хотят отменить аккредитацию телеканалам Медведчука

Понедельник, 8 февраля 2021, 18:33

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз инициирует принятие постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации в парламенте работников телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: Фриз в Facebook

Прямая речь Фриз: "В 2015 году я инициировала постановление о запрете аккредитации СМИ РФ в органах государственной власти, которое было принято Радой и вступила в силу. Так мы обезопасили себя от прямых информационных операций Кремля. Но только частично, ведь информационная война имеет множество механизмов для осуществления воздействий. Украина уже седьмой год воюет с Россией, тысячи погибших, миллионы переселенцев, ухудшение экономической и социальной ситуации в Украине, все это вызвано "русским миром" и желанием РФ затянуть нас в лапы "бункерного деда".

После запрета СМИ страны-агрессора, социальных сетей, Кремль за последние два года мощно активизировал другие свои каналы информационного воздействия, используя СМИ, связанные с кумом Путина.

Желание проводить телемосты с главным пропагандистским рупором "Россия 1", российские нарративы во время эфиров, осквернение образа украинских военных, да и, откровенно, антиукраинская риторика, еще раз подчеркивает на кого работают СМИ, против которых введены недавно санкции.

С целью защиты национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Украины мы инициируем проект постановления ВРУ о приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины в отношении которых применены санкции указом президента №43 / 2021.

Дадим вместе отпор антигосударственной деятельности "рупоров Кремля" на законодательном уровне".

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Украинская правда
Темы: Верховная Радателевидениесанкции


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