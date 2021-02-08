Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина приветствовала возвращение США в Совет ООН по правам человека

Понедельник, 8 февраля 2021, 18:08

Украина приветствовала решение администрации Джо Байдена вернуть Соединенные Штаты в Совет ООН по правам человека.

Соответствующее заявление в понедельник опубликовал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека. Как член Совета ООН по правам человека, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - заявил Кулеба в своем Twitter.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил об очередной смене политики администрации Трампа, заявив, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека.

США вышли из состава Совета в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Соединенные Штаты обвиняли орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.

Блинкен заявил, что администрация Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека и необходимость реформы этого органа. Однако, по его словам, выход США не способствовал значительным изменениям, а вместо этого создал вакуум, который страны с авторитарными программами использовали в своих интересах. 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: