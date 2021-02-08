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Украина приветствовала возвращение США в Совет ООН по правам человека

Понедельник, 8 февраля 2021, 19:08

Украина приветствовала решение администрации Джо Байдена вернуть Соединенные Штаты в Совет ООН по правам человека.

Соответствующее заявление в понедельник опубликовал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека. Как член Совета ООН по правам человека, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - заявил Кулеба в своем Twitter.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил об очередной смене политики администрации Трампа, заявив, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека.

США вышли из состава Совета в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Соединенные Штаты обвиняли орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.

Блинкен заявил, что администрация Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека и необходимость реформы этого органа. Однако, по его словам, выход США не способствовал значительным изменениям, а вместо этого создал вакуум, который страны с авторитарными программами использовали в своих интересах. 



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