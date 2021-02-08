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Кремль планирует перед выборами раздать россиянам деньги - Reuters

Понедельник, 8 февраля 2021, 19:39

Российские власти рассматривают возможность новых социальных выплат на сумму более 6 млрд долларов перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники

Детали: По информации двух правительственных источников такую ​​выплату планируют для преодоления недовольством падением уровня жизни.

Сами выплаты должен вскоре анонсировать президент РФ Владимир Путин, указав, что последние масштабные "протестные акции ударили по курсу рубля".

В Кремле пока отрицают, что таким образом власть пытается "гасить эффект от протестов".

Один из источников издания указывает, что речь идет о помощи общим размером около 500 млрд рублей. Другой собеседник сказал, что ее объем составит 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 (580 млрд рублей).

Напомним:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.
  • По всей России прошли массовые митинги с задержаниями. Люди требовали отпустить Навального на свободу.

Темы: РосcияНавальныймитинги


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