Зеленский рассказал главе Pfizer о COVID в Украине

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, которому рассказал о планах вакцинации в Украине и об эпидситуации в стране.

Источник: Офіс президента

Детали: Зеленский рассказал о текущей эпидемической ситуации в Украине и планы властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.

Они обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.

Прямая речь Зеленского: "Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой".

Напомним: