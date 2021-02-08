Зеленский рассказал главе Pfizer о COVID в Украине
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, которому рассказал о планах вакцинации в Украине и об эпидситуации в стране.
Источник: Офіс президента
Детали: Зеленский рассказал о текущей эпидемической ситуации в Украине и планы властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.
Они обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.
Прямая речь Зеленского: "Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой".
Напомним:
- Американская компания Pfizer по контракту обязуется предоставить в этом году до 40 млн доз своей вакцины от коронавируса в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения в бедные страны и страны со средним уровнем доходов.
- Украина подаст дополнительный запрос в COVAX об увеличении количества вакцин компании Pfizer.