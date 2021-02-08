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МИД РФ возмутился запретом канала "Россия РТР" в Латвии из-за языка ненависти в отношении Украины

Понедельник, 8 февраля 2021, 21:06

В МИД России назвали запрет трансляции канала "Россия РТР" на территории Латвии "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова".

Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сообщает "Европейская правда".

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия РТР" как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализму мнений", - говорится в документе.

По словам Захаровой, Москва призывает профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Риги в области медиа.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 8 февраля на год запретила трансляцию "Россия РТР" на территории страны после того, как было зафиксировано разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале.

Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвию за решение. 



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