Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД РФ возмутился запретом канала "Россия РТР" в Латвии из-за языка ненависти в отношении Украины

Понедельник, 8 февраля 2021, 20:06

В МИД России назвали запрет трансляции канала "Россия РТР" на территории Латвии "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова".

Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сообщает "Европейская правда".

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия РТР" как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализму мнений", - говорится в документе.

По словам Захаровой, Москва призывает профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Риги в области медиа.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 8 февраля на год запретила трансляцию "Россия РТР" на территории страны после того, как было зафиксировано разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале.

Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвию за решение. 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: