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Россия назвала выдворение ее дипломатов тремя странами "вмешательством во внутренние дела"

Понедельник, 8 февраля 2021, 22:32

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение Германии, Швеции и Польши выслать российских дипломатов.

Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Россия 1", которую цитирует "Радио Свобода"

Детали: Она назвала действие стран "продолжением акции", которую расценивают как "вмешательство во внутренние дела России".

Прямая речь Захаровой: "Решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и является продолжением того же ряда действий, акций, к которым прибегает Запад в отношении нашей страны, мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".

Что было раньше:

  • Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.
  • РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.
  • МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами, и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.
  • Германия, Польша и Швеция сообщили, что высылают по одному российскому дипломату в ответ.

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Темы: ГерманияШвецияПольшаРосcия


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