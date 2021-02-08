Россия назвала выдворение ее дипломатов тремя странами "вмешательством во внутренние дела"
Понедельник, 8 февраля 2021, 22:32
Министерство иностранных дел России раскритиковало решение Германии, Швеции и Польши выслать российских дипломатов.
Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Россия 1", которую цитирует "Радио Свобода"
Детали: Она назвала действие стран "продолжением акции", которую расценивают как "вмешательство во внутренние дела России".
Прямая речь Захаровой: "Решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и является продолжением того же ряда действий, акций, к которым прибегает Запад в отношении нашей страны, мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".
Что было раньше:
- Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.
- РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.
- МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами, и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.
- Германия, Польша и Швеция сообщили, что высылают по одному российскому дипломату в ответ.
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