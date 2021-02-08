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ЕС завершает второе соглашение с Pfizer на 300 млн доз вакцин

Понедельник, 8 февраля 2021, 21:53

Европейский Союз финализировал соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech на поставку дополнительных 300 млн  доз вакцины против COVID-19.

Об этом в понедельник агентству Reuters заявил представитель Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

ЕС уже получил 300 млн доз Pfizer в ноябре прошлого года и объявил о предварительном соглашении на еще 300 млн доз 8 января.

"Комиссия утвердила сегодня новый контракт", - рассказал представитель Еврокомиссии.

Чиновник комиссии, который участвовал в переговорах с Pfizer, сказал, что в соответствии с новым соглашением страны ЕС уже разместили заказ на 200 млн доз, которые будут доставлены в этом году, в то время как переговоры о сроках для остальных 100 млн доз продолжаются.

В то же время представитель Pfizer сказал агентству, что обсуждение с Европейской комиссией продолжаются.

Европейская комиссия подверглась резкой критике в течение последних нескольких недель после того, как поставщики вакцин, включая Pfizer, объявили о задержке поставок препаратов на первые три месяца года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, первой вакциной в Украине будет от производителя Pfizer - 200 тысяч для медиков, а потом миллион "скорее всего, AstraZeneca". 

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