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В Украине разоблачили банду, которая зарабатывала десятки миллионов на фейковых водительских удостоверениях

Понедельник, 8 февраля 2021, 22:34
В Украине разоблачили банду, которая зарабатывала десятки миллионов на фейковых водительских удостоверениях

Киберполицейские разоблачили группу злоумышленников в изготовлении и сбыте поддельных водительских удостоверений, ежегодный доход которых достигал около 20 млн гривен.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции

Детали: Отмечается, что организовал бизнес 29-летний киевлянин, который создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти сотрудник "компании".

Зато фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.  Ежегодная прибыль фигурантов достигала около 20 млн гривен.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: полиция
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